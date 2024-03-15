Глава Минздрава РТ принял участие в голосовании на выборах Президента РФ

Министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин принял участие в голосовании на выборах Президента Российской Федерации, сообщили в министерстве.

«Сегодня мы голосуем за будущее нашей страны», – отметил министр.

Фото: © Минздрав РТ

Сегодня в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти три миллиона татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов, На избирательных участках работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных.

До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).