Глава Минздрава РТ: «Пора перевернуть страницу пандемии и работать на показатели»

Коронавирусная инфекция отступает, но вместе с этим появляются новые вызовы для системы здравоохранения. Об этом на коллегии Управления здравоохранения Набережных Челнов рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

«Пора перевернуть страницу пандемии и работать на показатели», – подчеркнул он.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

Накануне Марсель Миннуллин посетил челнинский Госпиталь для ветеранов войн. Особое внимание он уделил отделению, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО.

«Госпиталей для ветеранов войн у нас в республике два. Челнинское учреждение обслуживает участников боевых действий не только из Автограда, но и еще из 20 районов Закамского региона Татарстана. На сегодняшний день наша важнейшая задача – это оказание достойной медицинской помощи участникам СВО. Мы со своей стороны поможем и обеспечим их всем необходимым», – отметил министр.

В своем докладе руководитель Управления здравоохранения Челнов Александр Николаев рассказал, что более 300 вынужденных переселенцев из Донбасса обеспечили лекарствами и психологическим сопровождением.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

После коллегии Марсель Миннуллин посетил и другие медицинские учреждения города. Он проверил, как проходит капитальный ремонт инфекционной больницы, посетил городскую больницу №5 и БСМП.

В пресс-службе горздрава Автограда рассказали, что были намечены планы по дальнейшему развитию больниц города.