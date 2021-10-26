Глава Минздрава РТ поделился последней информацией о состоянии пострадавших при взрыве

17-летний подросток и 70-летний мужчина, пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах, были доставлены в Казань. Подросток сейчас находится в ДРКБ, взрослый – в РКБ. Об этом рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

По его словам, транспортировка пострадавших прошла без проблем, сейчас их состояние стабильное. Врачи ведут консультации со специалистами Минздрава РФ о дальнейшем лечении.

«Мы делаем все возможное, чтобы, во-первых, сохранить им жизнь, во-вторых, чтобы они не остались инвалидами. Лечение у них будет долгое, потому что у ребёнка есть серьезные повреждения позвоночника и костей таза, а у взрослого – 85% ожог поверхности тела», – поделился Садыков.

Он также отметил, что 11-летний младший брат пострадавшего подростка сейчас находится в детской больнице Набережных Челнов. Состояние ребёнка стабильное, его здоровью ничего не угрожает.