Глава Минздрава РТ побывал в центре «Патриот», где проводят медосмотр мобилизованных

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сегодня побывал в Республиканском центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот». Там военно-медицинская комиссия осматривает мобилизованных татарстанцев, у которых есть жалобы на здоровье.

Глава Минздрава РТ ознакомился с условиями, в которых принимают призывников. Уточнил, какая помощь в организации медосмотров требуется от Министерства здравоохранения

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Центр, как сообщили в пресс-службе Минздрава РТ, тесно взаимодействует с РКБ, МКДЦ, 18-й и 7-й больницами Казани. В эти медучреждения мобилизованных могут госпитализировать в экстренных случаях.