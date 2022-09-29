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Здоровье
29 сентября 2022  15:46

Глава Минздрава РТ побывал в центре «Патриот», где проводят медосмотр мобилизованных

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Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сегодня побывал в Республиканском центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот». Там военно-медицинская комиссия осматривает мобилизованных татарстанцев, у которых есть жалобы на здоровье. 

Глава Минздрава РТ ознакомился с условиями, в которых принимают призывников. Уточнил, какая помощь в организации медосмотров требуется от Министерства здравоохранения

 

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Центр, как сообщили в пресс-службе Минздрава РТ, тесно взаимодействует с РКБ, МКДЦ, 18-й и 7-й больницами Казани. В эти медучреждения мобилизованных могут госпитализировать в экстренных случаях. 

#мобилизация #спецоперация #минздрав рт #военкомат
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