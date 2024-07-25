Глава Минздрава РТ: «Наша основная задача - повышение ожидаемой продолжительности жизни»

Основной задачей системы здравоохранения является повышение ожидаемой продолжительности жизни населения. Об этом заявил министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной реализации национального проекта «Здравоохранение» в регионе.

«Президент России Владимир Путин поставил перед отраслью здравоохранения две ключевые задачи: повышение ожидаемой продолжительности жизни и снижение общей смертности. В 2023 году мы успешно достигли поставленных целевых показателей. Наша задача состояла в том, чтобы довести ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет при общей смертности 10,7 промилле», – сообщил министр.

Миннуллин отметил значительный прогресс по сравнению с 2022 годом, когда показатель смертности составлял 11,5 промилле, а ожидаемая продолжительность жизни – 74,92 года.

«Мы добились существенного улучшения показателей. Этому способствовал ряд успешно реализованных мероприятий, позволивших нам эффективно контролировать данные индикаторы», – подчеркнул министр.

В заключение Миннуллин напомнил, что снижение смертности и повышение ожидаемой продолжительности жизни являются ключевыми задачами Национального проекта «Здравоохранение».