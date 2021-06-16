Глава Минздрава РТ поблагодарил медсестер, не отказавшихся работать с больными Covid-19

В Казанском медицинском колледже наградили лучших медицинских работников и поздравили их с профессиональным праздником.

«Сегодня мы чествуем медицинских сестер Республики Татарстан, мы отмечаем Международный день медицинской сестры, который должен был пройти уже 12 мая, но в силу обстоятельств мы этот праздник перенесли», — рассказала главный внештатный специалист Минздрава РТ по управлению сестринской деятельностью, заместитель главного врача казанской больницы №7 Луиза Губаева.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков наградил победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса на звание лучшего специалиста со средним медицинским и фармацевтическим образованием (в регионе конкурс проводят уже девятый раз). Впрочем, при этом он заметил, что все медицинские работники республики — профессионалы и достойны представлять Татарстан на всероссийском конкурсе.

В этом году в конкурсе приняли участие 80 медработников из 49 медицинских организаций республики.

«2020 и 2021 год шел под лозунгом „Спасибо, доктор!“, но я с этим не согласен. Мы все вместе работали в единой команде — команде медицинских сестер, фельдшеров, акушеров, водителей скорой медицинской помощи. Поэтому я считаю, что надо было выбрать лозунг „Спасибо, медицинский работник!“. Я очень благодарен вам, потому что в этот тяжелый полувоенный период, когда проходила полная мобилизация кадрового состава, было всем тяжело, но никто из вас не отказался — все пошли в „красную“ зону и выполнили свой профессиональный долг», — подчеркнул Марат Садыков.

Глава Минздрава РТ констатировал, что пусть и с опозданием, но мероприятие всё же состоялось, к тому же в преддверии общего праздника — Дня медицинского работника. По его словам, 2020 год был крайне тяжелым и прошел под эгидой борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Медики мечтали о том, что в 2021 году пандемия закончится, но вирус оказался «коварным, сильным соперником». Сейчас борьба с коронавирусом продолжается.

«Я уверен, что победа будет за нами», — заключил министр.

Фото: Управление здравоохранения Казани.