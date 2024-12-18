Глава Минздрава РТ Миннуллин в прямом эфире расскажет об итогах года в здравоохранении

Глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин расскажет об итогах года в здравоохранении в прямом эфире, который состоится 20 декабря в 15.30.

Миннуллин расскажет о модернизации отрасли медицины, внедрении цифровых технологий, борьбе с главными заболеваниями и решении кадрового вопроса.

Вопросы спикеру можно задавать под трансляцией уже сейчас.

Эфир состоится при поддержке Центра управления регионом РТ.