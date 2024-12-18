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Глава Минздрава РТ Миннуллин в прямом эфире расскажет об итогах года в здравоохранении
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Глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин расскажет об итогах года в здравоохранении в прямом эфире, который состоится 20 декабря в 15.30.
Миннуллин расскажет о модернизации отрасли медицины, внедрении цифровых технологий, борьбе с главными заболеваниями и решении кадрового вопроса.
Вопросы спикеру можно задавать под трансляцией уже сейчас.
Эфир состоится при поддержке Центра управления регионом РТ.
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