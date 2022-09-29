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Здоровье
29 сентября 2022  11:54
Эвелина Киселёва

Глава Минздрава РТ: К концу года в каждой поликлинике будет кардиолог

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В Татарстане прошла системная подготовка кадрового потенциала, а именно кардиологов. Об этом на Российском национальном конгрессе кардиологов рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Я уверен, к концу года во всех поликлиниках будут кардиологи», – отметил глава Минздрава. 

По его словам, несложно купить хорошее оборудование, но главное – кто на этом оборудовании будет работать. 

Марат Садыков подчеркнул, что задачи и цели, которые поставлены Минздравом России и руководством республики будут достигнуты.

#кардиология
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