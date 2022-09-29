Глава Минздрава РТ: К концу года в каждой поликлинике будет кардиолог

В Татарстане прошла системная подготовка кадрового потенциала, а именно кардиологов. Об этом на Российском национальном конгрессе кардиологов рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Я уверен, к концу года во всех поликлиниках будут кардиологи», – отметил глава Минздрава.

По его словам, несложно купить хорошее оборудование, но главное – кто на этом оборудовании будет работать.

Марат Садыков подчеркнул, что задачи и цели, которые поставлены Минздравом России и руководством республики будут достигнуты.