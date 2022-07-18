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Здоровье
18 июля 2022  12:12
Полина Шевчук

Глава Минздрава РТ и его заместители прошли диспансеризацию после Covid-19

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Глава Минздрава РТ и его заместители прошли диспансеризацию после Covid-19
пресс-служба Минздрава РТ

Министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков и его заместители прошли диспансеризацию, в том числе и углубленную диспансеризацию, которая необходима после перенесенного Covid-19. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

 

Фото: © пресс-служба Минздрава РТ

Марат Садыков вместе с заместителями получили консультации специалистов, прошли обследования, а также сдали все необходимые анализы.

 

Фото: © пресс-служба Минздрава РТ

Напомним, что диспансеризация необходима для ранней диагностики различных заболеваний, а также выявлению факторов риска.  Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства.

 

Фото: © пресс-служба Минздрава РТ

«Руководство Министерства здравоохранения призывает жителей Татарстана не забывать о своем здоровье и регулярном медицинском осмотре», – отметили в пресс-службе министерства.
 

#диспансеризация #Марат Садыков #минздрав рт
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