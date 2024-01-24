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Глава Минздрава РТ: Есть большие вопросы к работе Перинатального центра Альметьевска
Чаще всего в прошлом году младенцы умирали в Альметьевском районе. Об этом на итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ рассказал его руководитель Марсель Миннуллин.
«Стабильно наибольший вклад по числу умерших младенцев в республике вносит город Альметьевск и Альметьевский район. Только в прошедшем году район потерял 9 младенцев. Есть серьезные вопросы к работе родильного дома Альметьевска», – подчеркнул министр.
Миннуллин поручил первому заместителю министра здравоохранеия РТ Альмиру Абашеву вместе с главным внештатным специалистом по акушерству и гинекологии Татьяной Шигабутдиновой взять на особый контроль работу этого медучреждения, и в течение трех месяцев доложить о результатах.
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