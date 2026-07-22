Глава Минздрава РТ Альмир Абашев прошел диспансеризацию
Сегодня в Университетской клинике КФУ министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев прошел диспансеризацию.
Министр рассказал, что сегодня с раннего утра сдал все анализы и прошел всех специалистов.
«Диспансеризация – это в первую очередь забота о своем здоровье. Сегодня это гарантированное государством бесплатное ежегодное обследование имеет большой потенциал в выявлении тяжелых заболеваний», – отметил он.
Напомним, что диспансеризация проводится раз в три года для людей в возрасте 18-39 лет, после 40 лет – ежегодно.