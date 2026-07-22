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Общество 22 июля 2026 08:51

Глава Минздрава РТ Альмир Абашев прошел диспансеризацию

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Глава Минздрава РТ Альмир Абашев прошел диспансеризацию
Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в Университетской клинике КФУ министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев прошел диспансеризацию.

Министр рассказал, что сегодня с раннего утра сдал все анализы и прошел всех специалистов.

«Диспансеризация – это в первую очередь забота о своем здоровье. Сегодня это гарантированное государством бесплатное ежегодное обследование имеет большой потенциал в выявлении тяжелых заболеваний», – отметил он.

Напомним, что диспансеризация проводится раз в три года для людей в возрасте 18-39 лет, после 40 лет – ежегодно.

#минздрав татарстана #абашев альмир #диспансеризация
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