Общество 8 декабря 2025 17:06

Глава Минздрава РФ рассказал о разработке трех вакцин от туберкулеза

В России ведется разработка трех вакцин против туберкулеза. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, чьи слова цитирует ТАСС.

«Сегодня в России создается три новые вакцины против туберкулеза. Одна из них уже завершает второй этап клинических исследований. Мы считаем, что сотрудничество в этом направлении по профилактике и лечению туберкулеза весьма перспективно», – отметил министр на встрече с представителями дипломатических миссий арабских государств в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Наименования препаратов он не озвучил.

По его словам, ранее Россия сталкивалась с серьезной нагрузкой на систему здравоохранения из‑за туберкулеза. Однако сейчас Всемирная организация здравоохранения исключила страну из перечня государств с высоким уровнем распространения этой болезни.

