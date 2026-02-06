news_header_top
Общество 6 февраля 2026 14:59

Глава Минздрава рассказал, врачей каких специальностей не хватает в Татарстане

Татарстан испытывает дефицит в ряде медицинских специальностей. Об этом на итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ рассказал глава ведомства Альмир Абашев.

Наиболее дефицитными специальностями, по словам министра, являются участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики, акушеры-гинекологи, а также анестезиологи-реаниматологи и неонатологи.

«Сегодня обеспеченность врачами в Татарстане ниже российского уровня на 8%. Она составляет 35 на каждые 10 тысяч населения. Выявлено, что распределение кадров по территории РТ неравномерно», – сказал Абашев.

