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Ру Тат
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13 октября 2021  20:30

Мурашко: Меры регионов по ускорению темпов вакцинации от Covid-19 оказались эффективными

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Действия регионов по стимулированию к вакцинации от Covid-19 работают эффективно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Слова главы ведомства приводятся в Telegram-канале Правительства РФ. 

Мурашко рассказал, что при нынешней эпидобстановке количество пациентов, госпитализированных в больницы в тяжелом состоянии, увеличилось на 11%

«Особенностью текущего подъема коронавируса является молниеносное течение инфекции, буквально в течение 2–3 дней требующее реанимационной поддержки», — сказал Мурашко. 

Кроме того, во время углубленной диспансеризация у многих из переболевших Covid-19 обнаруживаются тяжелые поражения сердца, легких и эндокринной системы. При этом коронавирус активно распространяется и среди школьников в возрасте от 6 до 17 лет.

 

#Владимир Путин #массовая вакцинация #Коронавирус #михаил мурашко
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