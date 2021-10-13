Мурашко: Меры регионов по ускорению темпов вакцинации от Covid-19 оказались эффективными

Действия регионов по стимулированию к вакцинации от Covid-19 работают эффективно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Слова главы ведомства приводятся в Telegram-канале Правительства РФ.

Мурашко рассказал, что при нынешней эпидобстановке количество пациентов, госпитализированных в больницы в тяжелом состоянии, увеличилось на 11%

«Особенностью текущего подъема коронавируса является молниеносное течение инфекции, буквально в течение 2–3 дней требующее реанимационной поддержки», — сказал Мурашко.

Кроме того, во время углубленной диспансеризация у многих из переболевших Covid-19 обнаруживаются тяжелые поражения сердца, легких и эндокринной системы. При этом коронавирус активно распространяется и среди школьников в возрасте от 6 до 17 лет.