Глава Минздрава и муфтий РТ встретились с мобилизованными татарстанцами в ЛНР

В Луганскую народную республику доставили спецтранспорт для двух батальонов, в которых в зоне СВО служат мобилизованные из Татарстана.

В первую очередь «буханки» предназначены для оказания медицинской помощи раненым. Такой подарок военнослужащим сделало Министерство здравоохранения hеспублики, а автомобили к месту их передачи доставил глава ведомства Марсель Миннуллин.

«Наша задача в тылу обеспечить вас всем, что необходимо для того, чтобы вы могли выполнять свои задачи на поле боя. Огромный привет от Рустама Нургалиевича и поручение от него – возвратиться всем домой живыми и с Победой», – отметил глава татарстанского минздрава.

Во встрече с участниками СВО также принял участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, который во время передачи ключей медицинских «УАЗов» зачитал аяты из суры Фатх (Победа).

Фото: © «Татар-информ»

По завершении передачи автомобилей министр здравоохранения и муфтий, в сопровождении вице-премьера Евгения Варакина, посетили Лисичанск. Марсель Миннуллин встретился с главным врачом подшефной территории Еленой Олексюк, которая познакомила своего татарстанского коллегу с состоянием дел в сфере здравоохранения города.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.