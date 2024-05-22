Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава Минздрава и муфтий РТ встретились с мобилизованными татарстанцами в ЛНР
В Луганскую народную республику доставили спецтранспорт для двух батальонов, в которых в зоне СВО служат мобилизованные из Татарстана.
В первую очередь «буханки» предназначены для оказания медицинской помощи раненым. Такой подарок военнослужащим сделало Министерство здравоохранения hеспублики, а автомобили к месту их передачи доставил глава ведомства Марсель Миннуллин.
«Наша задача в тылу обеспечить вас всем, что необходимо для того, чтобы вы могли выполнять свои задачи на поле боя. Огромный привет от Рустама Нургалиевича и поручение от него – возвратиться всем домой живыми и с Победой», – отметил глава татарстанского минздрава.
Во встрече с участниками СВО также принял участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, который во время передачи ключей медицинских «УАЗов» зачитал аяты из суры Фатх (Победа).
По завершении передачи автомобилей министр здравоохранения и муфтий, в сопровождении вице-премьера Евгения Варакина, посетили Лисичанск. Марсель Миннуллин встретился с главным врачом подшефной территории Еленой Олексюк, которая познакомила своего татарстанского коллегу с состоянием дел в сфере здравоохранения города.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»