Глава Минюста заявил о необходимости создания мест для организации исправительных работ

Для перевода заключенных с наказания в виде лишения свободы на принудительные работы необходимо обеспечить соответствующие места для их организации. Об этом доложил Президенту РФ Владимиру Путину министр юстиции Константин Чуйченко, сообщает пресс-служба Кремля.

С 2017 года в России вступил в силу закон, позволяющий переводить людей, приговоренных к тюремному заключению на тот или иной срок, на принудительные работы. По словам главы Минюста, таким правом сейчас могут воспользоваться около 180 тыс. осужденных.

«Проблема состоит в том, что у нас нет просто соответствующих мест, в которых можно было бы обеспечивать отбытие этими людьми наказания», — пояснил Чуйченко на встрече с российским лидером.

Он отметил, что хотя «не все преступники встали на путь исправления», примерно 100 тыс. из них достойны того, чтобы тюремный срок им заменили на принудительные работы.

Руководитель Минюста добавил, что юридически эти люди будут считаться свободными, смогут работать, выходить в город и готовить себе «базис» для возвращения к нормальной жизни.

«На сегодняшний день у нас создано 15 тыс. мест, и концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тыс. мест. И таким образом у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы», — отметил Чуйченко.