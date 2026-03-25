Глава Минюста Татарстана встретился с подчиненными – родственниками военных

В рамках Года воинской и трудовой доблести министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин встретился с сотрудниками возглавляемого им ведомства, родственники которых принимают участие в специальной военной операции.

«Государство делает всё возможное, чтобы члены семей участников СВО чувствовали себя комфортно. Этому способствуют как конкретные меры поддержки, так и политические решения. Прошлый год в стране и республике был объявлен Годом защитника Отечества, а нынешний – Годом воинской и трудовой доблести», – отметил Загидуллин, слова которого приводит пресс-служба министерства.

По мнению министра, в названии тематического года заложен глубокий символический смысл. «Конечно, главные герои – те, кто участвует или участвовал в специальной военной операции. Однако и люди, которые своим ежедневным трудом, включая госслужащих, обеспечивают стабильность в стране и способствуют развитию экономики, также вносят значимый вклад в общее дело», – заявил он.

Рустем Загидуллин также сообщил о решении материально и нематериально поощрить всех сотрудниц министерства, чьи близкие находятся в зоне спецоперации. Всего в ведомстве таковых – 24 человека. «Часть из них уже получила поощрения, другие получат благодарности сегодня. Для тех, кто работает в районах, организуем отдельные мероприятия», – пояснил он.

Кроме того, заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов представил информацию о существующих в регионе программах и мерах поддержки участников спецоперации и их семей.

В завершение мероприятия министр юстиции вручил награды сотрудникам, упомянув в том числе верность, личную стойкость и крепкий семейный тыл.