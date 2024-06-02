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Глава Минюста РТ: Развитие технологий повышает доверие граждан к судебной системе
Развитие современных информационных технологий обеспечивает высокое качество исполнения судебных документов, позволяет информировать общество о деятельности судов и, как следствие, повышать доверие граждан к судебной системе. Такое мнение выразил министр юстиций РТ Рустем Загидуллин, выступая на Первом форуме по организационному обеспечению мировых судей. Данное мероприятие проходит с 29 мая по 2 июня в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба министерства юстиций Татарстана.
Уточняется, что Минюст РТ осуществляет материально-техническое, организационно-методическое и финансовое обеспечение деятельности мировых судей. Особое внимание в работе по указанному направлению министерство уделяет вопросу расширения доступа граждан к правосудию с использованием цифровых технологий.
На сегодняшний день сделаны важные, принципиальные шаги по внедрению электронного правосудия на судебных участках мировых суде, например, все мировые судьи в республике принимают исковые заявления, ходатайства и иные процессуальные документы в электронном виде.
Отметим, что мировые судьи уже более двадцати лет занимают значительное место в судебной системе России. На вышеупомянутом форуме более 200 участников из разных регионов страны обсуждают актуальные вопросы, связанные с организацией функционирования системы обеспечения мировых судей, выявления проблем и путей их решения. Особый акцент в работе форума сделали на внедрении новых технологий.
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