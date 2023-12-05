Глава Минюста: «Раис РТ помог мобилизованным завершить дела перед отправкой на СВО»

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По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова в Татарстане была создана группа по оказанию юридической помощи мобилизованным, в которую включились федеральные и республиканские органы власти. Адвокаты и нотариусы ежедневно выезжали на места размещения бойцов, где оказывали юридическую помощь. Об этом на онлайн-трансляции, посвященной теме юридической помощи участникам СВО и их семьям, сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

«Когда началась частичная мобилизация, наши мужчины начали получать повестки. Два-три дня, и они уже были на местах дислокации, а некоторые дела завершить не успели. Обычные житейские дела. По поручению Раиса РТ, после посещения мобилизованных в "Казань Экспо", была создана группа, в которую включились федеральные и республиканские органы власти», – уточнил он,

Также Рустем Загидуллин отметил работу службы судебных приставов и нотариусов.

«О судебных приставах как раз поменялось законодательство. Исполнительные производства, которые были возбуждены в отношении мобилизованных граждан, приостановились. Но для этого гражданину нужно было написать заявление, а с места дислокации это было сложно сделать. И вот, сотрудники службы судебных приставов ежедневно в онлайн-формате подключались и заполняли заявления вместе с мобилизованными. Большая нагрузка была и на нотариусов, которые безвозмездно оформляли документы для наших мобилизованных ребят», – подытожил он.