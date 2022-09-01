Глава Минвостокразвития: На ВЭФ прибудут делегации из «недружественных» стран

Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке посетят делегации из стран, признанных недружественными, в том числе из Японии и Южной Кореи. Об этом заявил руководитель Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в интервью РИА Новости.

«Гости будут. <...> Я вообще убежден и точно знаю, что в недружественных странах у нас есть друзья, и их немало», — заметил министр.

При этом, по словам Чекункова, «на рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку».

Собеседник агентства объяснил такое отношение тем, что жители Японии и Южной Кореи «сами живут десятилетиями в условиях ограниченного суверенитета». Таким образом он намекнул на связи этих стран с США, сочтя их отношения неравноправными.

Кроме того, министр убежден, что для Японии и Южной Кореи сотрудничество с Россией — это судьба из-за соседства друг с другом, исторических и экономических связей.

Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке на острове Русский, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.