news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 23 декабря 2024 10:45

Глава Минвостокразвития исполнит мечту 15-летнего Тимура из Альметьевска

Скопировать ссылку

Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков в рамках «Елки желаний» исполнит мечту 15-летнего Тимура из Альметьевска. Юный татарстанец мечтает попробовать себя в роли машиниста метро, сообщили в пресс-службе Правительства России.

Кроме того, 16-летний Александр из Волгоградской области загадал своему новогоднему волшебнику встречу с татарстанской командой «КАМАЗ-мастер». Его желание воплотит в жизнь глава Минэнерго России Сергей Цивилев.

#елка желаний
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100