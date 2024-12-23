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Глава Минвостокразвития исполнит мечту 15-летнего Тимура из Альметьевска
Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков в рамках «Елки желаний» исполнит мечту 15-летнего Тимура из Альметьевска. Юный татарстанец мечтает попробовать себя в роли машиниста метро, сообщили в пресс-службе Правительства России.
Кроме того, 16-летний Александр из Волгоградской области загадал своему новогоднему волшебнику встречу с татарстанской командой «КАМАЗ-мастер». Его желание воплотит в жизнь глава Минэнерго России Сергей Цивилев.
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