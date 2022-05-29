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Общество
29 мая 2022  20:40

Глава Минтруда Татарстана расскажет о востребованных профессиях в республике

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30 мая татарстанцам расскажут о том, как обстоят дела на рынке труда и в каких специалистах нуждается сегодня республика. Прямой эфир в аккаунте «Объясняем. Республика Татарстан» во «ВКонтакте» проведет глава татарстанского Минтруда Эльмира Зарипова. 

Гость подробно расскажет о востребованных профессиях, антикризисных мерах поддержки предприятий и занятости подростков в летние каникулы.

Татарстанцы смогут задать вопросы по теме в комментариях к трансляции, которая начнется в 10 часов утра. 

Серия прямых эфиров инфопроекта Правительства России «Объясняем.рф» стартовала в марте. Каждую неделю приглашенные эксперты освещают темы, волнующие жителей республики.

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