Глава Минтруда Татарстана расскажет о востребованных профессиях в республике

30 мая татарстанцам расскажут о том, как обстоят дела на рынке труда и в каких специалистах нуждается сегодня республика. Прямой эфир в аккаунте «Объясняем. Республика Татарстан» во «ВКонтакте» проведет глава татарстанского Минтруда Эльмира Зарипова.

Гость подробно расскажет о востребованных профессиях, антикризисных мерах поддержки предприятий и занятости подростков в летние каникулы.

Татарстанцы смогут задать вопросы по теме в комментариях к трансляции, которая начнется в 10 часов утра.

Серия прямых эфиров инфопроекта Правительства России «Объясняем.рф» стартовала в марте. Каждую неделю приглашенные эксперты освещают темы, волнующие жителей республики.