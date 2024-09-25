Глава Минтруда РТ в прямом эфире ответит на вопросы жителей Татарстана

Завтра, 26 сентября, министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальных сетей.

Зарипова расскажет, в частности, об изменениях в социально-трудовой сфере, которые ожидаются в ближайшее время, о мерах по предотвращению несчастных случаев на производстве и о поддержке государством пожилых граждан.

Эфир начнется в 10 часов. Прямая трансляция будет доступна в социальной сети «ВКонтакте».