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Общество 25 сентября 2024 14:34

Глава Минтруда РТ в прямом эфире ответит на вопросы жителей Татарстана

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Глава Минтруда РТ в прямом эфире ответит на вопросы жителей Татарстана

Завтра, 26 сентября, министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальных сетей.

Зарипова расскажет, в частности, об изменениях в социально-трудовой сфере, которые ожидаются в ближайшее время, о мерах по предотвращению несчастных случаев на производстве и о поддержке государством пожилых граждан.

Эфир начнется в 10 часов. Прямая трансляция будет доступна в социальной сети «ВКонтакте».

#Эльмира Зарипова #прямой эфир
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