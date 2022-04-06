Эльмира Зарипова расскажет о ситуации на рынке труда и поддержке населения Татарстана

8 апреля пройдет прямой эфир программы #ТатарстанОнлайн, посвященный рынку труда, востребованным профессиям и мерам поддержки населения Татарстана. На вопросы жителей республики ответит министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Она расскажет об обстановке, сложившейся на рынке труда в Татарстане, мерах поддержки занятости, а также ответит, какие специалисты сейчас являются самыми востребованными.

Трансляция состоится в официальных сообществах Республики Татарстан в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на платформе YouTube. Эфир начнется в 14.00.

«Весенний цикл передач сопровождается хештегами #МыВместе и #Прорвемся — в знак единения жителей Татарстана и всей России в условиях непростой экономической ситуации в связи с введением санкций», — сообщают организаторы.

Она напомнили, что обратиться к министру сможет любой пользователь соцсетей. На самые популярные вопросы Зарипова ответит в прямом эфире, на остальные обращения пользователи получат ответ после программы.

Многие страны начали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. О ее развертывании 24 февраля сообщил Президент РФ Владимир Путин.