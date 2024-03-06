Глава Минтруда РТ наградила представителей трудовых династий Казанского порохового завода

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Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова встретилась с трудовым коллективом Казанского порохового завода и наградила представителей трудовых династий предприятия. Об этом сообщает пресс-служба возглавляемого ей ведомства.

«Предприятие славится своими трудовыми династиями — людьми, которые посвятили себя заводу, профессии, на протяжении многих лет трудятся на благо республики и страны, передавая свои знания и опыт молодому поколению», — написала министр в своем Telegram-канале.

Эльмира Зарипова также заметила, что в объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год семьи «пропаганда таких ценностей, как добросовестное отношение к труду, верность профессии, передача профессиональных традиций в семье, играет особую роль».

Глава Минтруда РТ также упомянула, что общий трудовой стаж семьи Гордеевых-Саниных-Зайцевых-Набиуллиных-Назаркиных-Гармаш достигает 475 лет, стаж семьи Салиховых-Низамеевых-Шигаповых-Хакимуллиных составляет 455 лет, а стаж семьи Глебовых-Киян-Артамоновых превышает 330 лет.

По мнению Зариповой, трудовые династии — «это не только гордость завода, но и залог стабильности, показатель того, что предприятие заботится о своих сотрудниках и их семьях».