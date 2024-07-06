Глава Минтруда Котяков: 31 декабря 2025-го будет выходным днем

В 2025 году 31 декабря будет нерабочим днем. Выходной появится благодаря переносу праздничных дней, согласно проектировкам Минтруда РФ. Об этом сказал глава министерства Антон Котяков, чьи слова приводит РИА «Новости».

Спикер напомнил, что в 2024-м россияне также будут отдыхать 31 декабря. А вот в 2026-м и последующих годах «судьба последнего дня в году» будет решаться и рассматриваться, уточнил Котяков.

Напомним, согласно производственному календарю на 2024 год, россиян ждут выходные дни 4 ноября (понедельник) в честь Дня народного единства, а также с 29 по 31 декабря (воскресенье – вторник) в честь начала новогодних каникул.