Глава Минтранса сообщил, что РФ из-за санкций потеряла 78 самолетов

Министр транспорта Виталий Савельев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил, что авиакомпании РФ уже перевели в реестр страны почти 800 самолетов, передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, на данный момент местные перевозчики потеряли 78 самолетов, за рубежом они попали под арест.

«Всего самолетов в стране в 111 авиакомпаниях было 1367», — пояснил Савельев.

По оценке главы Минтранса, в 2022 году российские авиакомпании смогут перевезти 90-100 миллионов пассажиров. Он также добавил, что власти ищут легальные пути, чтобы договориться с западными лизингодателями, но пока компании не вступают в переговоры по оплате и выкупу у них воздушных судов в собственность российских авиакомпаний. «Но, тем не менее, мы надежды не теряем. Но мы не отдаем (самолеты — Прим. ред.). Потому что отдать — означает оставить всех без авиации», — подчеркнул глава Минтранса.

Савельев особо отметил, что на перевозки внутри страны нельзя допускать иностранные авиакомпании, так как это отрицательно скажется на отечественной авиаотрасли.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России.