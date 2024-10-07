Глава Минстроя РТ: «Труд архитекторов и строителей позволяет создавать гармоничную среду»

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин поздравил действующих архитекторов и ветеранов сферы с профессиональным праздником.

«Поздравляю вас с Международным днем архитектуры! Этот день — не только повод отметить успехи и достижения нашей профессии, но и возможность поблагодарить вас за вашу самоотверженную работу и творческий подход к делу», – говорится в тексте поздравления.

По словам министра, архитектура — это искусство, формирующее внешний вид городов и олицетворяющее мечты граждан.

«Вы создаете не просто здания, а полноценные пространства для жизни, работы и отдыха. Ваш труд вдохновляет и превращает идеи в реальность, делая нашу жизнь удобней и комфортней», – считает министр.

Айзатуллин подчеркнул, что роль архитекторов возрастает в условиях бурного развития технологий и урбанизации.

«Совместный труд архитекторов и строителей позволяет создавать гармоничную среду, обращая внимание на экологию, устойчивое развитие и комфорт», – отметил он.

Всемирный день архитектуры отмечается в первый понедельник октября. Эта дата приурочена к празднованию учрежденного Генассамблеей ООН Всемирного дня жилища.