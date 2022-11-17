Замглавы Минстроя РТ: Татарстан вошел в топ-5 регионов России по вводу жилья

За 2022 год в Татарстане сдано уже 2,9 млн кв. метров жилья, или 108,5% от годового плана и 124% – к прошлогодним показателям. По объему ввода республика занимает пятое место среди российских регионов, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» замглавы Минстроя РТ Ильшат Гимаев.

«По России на сегодня по вводу жилья мы занимаем пятое место, уступая Московской области, Краснодарскому краю, Москве и Ленинградской области. По линиям ПФО мы занимаем первое место», – сказал он.

По его данным, введено 2,1 млн кв. метров ИЖС и 853 тыс. кв. метров многоквартирного жилья.

«Доминирует ИЖС. Это стало традицией после пандемии, когда население стало строить загородные дома. На сегодня мы видим львиную долю ввода жилья. Но многоквартирное жилье тоже строится, и тенденция положительная, хотя пока соотношение 1:3», – сказал он.