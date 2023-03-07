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Глава Минстроя РТ рассказал, повлияют ли санкции на благоустройство объектов
Экономические санкции никак не влияют на реализацию республиканской программы «Наш двор» или на благоустройство объектов в парках и скверах. Более 90% оборудования изготавливается в России, в том числе и в Татарстане. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.
«Проблем у нас с оборудованием нет. Зачастую объекты по проекту „Наш двор“ и в общественных пространствах пересекаются. Мы используем более 90% отечественных материалов и оборудования. А индивидуальные малые архитектурные формы абсолютно все у нас изготавливаются в Татарстане», — отметил глава ведомства.
Кроме того, не наблюдается затруднений ни с поставкой материалов, ни с рабочей силой, добавил Айзатуллин.
В этом году в Татарстане будут благоустроены 960 территорий по программе «Наш двор» и и 68 парков, скверов и набережных.
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