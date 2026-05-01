Глава Минстроя РТ: план ввода жилья в Татарстане на 1 мая выполнен на 53%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание в Доме Правительства РТ, на котором министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин доложил о реализации программ жилищного строительства и собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги, сообщили в пресс-службе Раиса РТ. В совещании участвовали Премьер-министр РТ Алексей Песошин и исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

План ввода жилья в республике на 1 мая выполнен на 53% – введено более 1 млн 691 тыс. кв. м. По коммерческому строительству сдано 63% от плана (75 многоквартирных домов площадью более 655 тыс. кв. м). Программа социальной ипотеки реализована на 38%: из 108 домов завершено 10 (более 57 тыс. кв. м). По индивидуальному жилищному строительству сдано 978 тыс. кв. м (49% от плана), сообщается в материалах совещания.

Продолжается обеспечение жильем отдельных категорий граждан. Для 641 ребенка-сироты жилье строится в 44 многоквартирных домах. 23 многодетные семьи (имеющие 5 детей и более) получили сертификаты на жилье, сообщил Марат Айзатуллин. Из 61 молодой семьи субсидии использовали 17 семей. Из трех вынужденных переселенцев и чернобыльцев оформлено два сертификата, один из них уже реализован.

По 14 объектам республиканской программы, направленной на поддержку жилищного строительства, заключение контрактов запланировано до конца мая, отметил докладчик.

По отрасли «Образование» в текущем году ведется строительство 7 школ (госконтракты заключены, выполнение работ – 29%) и 3 детских садов (41%). По здравоохранению продолжается строительство приемно-диагностического отделения стационара в Казани (35%). По спорту реализуется 14 объектов: крытые футбольные манежи (14%), две универсальные площадки в Дрожжановском и Менделеевском районах (3%), центр развития футбола (71%), ледовые арены (18%), сообщил министр.

По отрасли «Культура» в текущем году реализуется 7 объектов: многофункциональные центры (57%), четыре детские школы искусств в рамках нацпроекта «Семья» (16%). В сфере экологии продолжается рекультивация иловых полей в Казани (93%). По молодежной политике строится 7 объектов: детские оздоровительные лагеря (40%), универсальная спортивная площадка в Зеленодольском районе завершена, говорится в докладе.

По другим республиканским программам реализуется 27 объектов (выполнение – 43%), пункты комплексного обслуживания населения (40%). По благоустройству общественных пространств в текущем году будет реализована 51 общественная территория, в работе – 12 объектов в 11 муниципалитетах, отметил Айзатуллин.

Модернизация инженерной инфраструктуры ведется в рамках 8 федеральных и республиканских программ. По объектам республиканских программ (очистные сооружения, замена котлов, восстановление уличного освещения) контракты заключены. До конца мая запланирована контрактация по программе реконструкции и капремонта сетей газопотребления, до конца июня – по программам обеспечения питьевой водой и модернизации объектов ЖКХ, сообщил министр.

По федеральной части запланирована реализация 9 объектов в рамках проекта «Современный облик сельских территорий» (выполнение – 12%) и 17 объектов по проекту «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» (25%). По обеспечению питьевой водой в работе 26 объектов, по модернизации очистных сооружений выполнение составляет 15%.

С начала года саморегулируемыми организациями проведены 1016 проверок (618 с выездом), меры дисциплинарного воздействия применены в 525 случаях, сообщил Айзатуллин. Инспекция Госстройнадзора вынесла 190 постановлений об административной ответственности, организовала 464 проверки. Главное инвестиционно-строительное управление провело 822 мероприятия, из 1772 выявленных нарушений устранены 1579.

В рамках санитарно-экологического двухмесячника с 1 апреля Госстройнадзор провел 232 проверки, выявил 30 нарушений, составил 30 протоколов. К ответственности привлечено одно юридическое и одно физическое лицо с наложением штрафа на 630 тыс. рублей, говорится в докладе.

Уровень собираемости платежей населения за ЖКУ в марте увеличился на 1% по сравнению с прошлым годом и составил около 101%. За январь–март средний уровень – 97,2% (ниже прошлого года на 0,1%), среднегодовой – 99,3% (также ниже на 0,1%). Доля электронных платежей достигла 82%, сообщил министр.

Просроченная задолженность за газ на 1 апреля составила более 219 млн рублей (рост на 722 тыс. рублей). Долг за электроэнергию снизился на 18 млн рублей – до 12 млн рублей. Задолженность управляющих компаний перед «Татэнерго» за тепловую энергию выросла на 20,96 млн рублей и достигла 257,76 млн рублей, отметил Айзатуллин.