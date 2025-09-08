Глава Минстроя РТ ответит на вопросы татарстанцев в прямом эфире

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтра, 9 сентября, министр министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин выступит в прямом эфире и ответит на вопросы пользователей социальных сетей.

В основном выступление министра будет посвящено развитию социальной инфраструктуры и вопросам модернизации ЖКХ.

Прямой эфир в официальном сообществе республики «Республика Татарстан» начнется в 14 часов. Трансляцию можно будет смотреть в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.