Глава Минстроя РТ ответит на вопросы татарстанцев в прямом эфире
Завтра, 9 сентября, министр министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин выступит в прямом эфире и ответит на вопросы пользователей социальных сетей.
В основном выступление министра будет посвящено развитию социальной инфраструктуры и вопросам модернизации ЖКХ.
Прямой эфир в официальном сообществе республики «Республика Татарстан» начнется в 14 часов. Трансляцию можно будет смотреть в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.