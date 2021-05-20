Глава Минстроя РТ объяснил причины убыточности предприятий ЖКХ Татарстана

Сложное финансовое состояние предприятий ЖКХ Татарстана не позволяет им масштабно и на должном уровне обновлять основные фонды. Об этом сообщил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на заседании в Доме правительства республики.

«По итогам 2020 года 24% организаций жилищно-коммунального комплекса являются убыточными. Одной из причин такого положения предприятий является ограничение роста платы граждан. Тарифы утверждаются не выше уровня инфляции, что не позволяет в полной мере реализовывать мероприятия по повышению эффективности деятельности организаций путем реконструкции и модернизации основных объектов отрасли. В этом вопросе просим Госкомитет Республики Татарстан по тарифам при реализации тарифной кампании 2022 года учесть необходимость финансовой стабилизации убыточных организаций», - сказал он.

Спикер также отметил, что благодаря поддержке Президента Татарстана в республике ежегодно осуществляется пополнение аварийно-технического запаса на сумму более 80 млн рублей. Приобретаются оборудование, материалы и другие комплектующие, которые направляются в муниципальные образования для ликвидации аварий в системе ЖКХ.

