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20 мая 2021  15:23
Наталья Рыбакова

Глава Минстроя РТ объяснил причины убыточности предприятий ЖКХ Татарстана

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Сложное финансовое состояние предприятий ЖКХ Татарстана не позволяет им масштабно и на должном уровне обновлять основные фонды.  Об этом сообщил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на заседании в Доме правительства республики. 

«По итогам 2020 года 24% организаций жилищно-коммунального комплекса являются убыточными. Одной из причин такого положения предприятий  является ограничение роста платы граждан. Тарифы утверждаются не выше уровня инфляции, что не позволяет в полной мере реализовывать мероприятия по повышению эффективности деятельности организаций  путем реконструкции и модернизации основных объектов отрасли. В этом вопросе просим Госкомитет Республики Татарстан по тарифам при реализации тарифной кампании 2022 года учесть необходимость финансовой стабилизации убыточных организаций», - сказал он.

Спикер также отметил, что благодаря поддержке Президента Татарстана в республике ежегодно осуществляется пополнение аварийно-технического запаса на сумму более 80 млн рублей. Приобретаются оборудование, материалы и другие комплектующие, которые направляются в муниципальные образования для ликвидации аварий в системе ЖКХ.
 

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