Глава Минстроя РТ: Годовой план строительства в республике выполнен на 97%

О реализации программ строительства объектов социально-культурной сферы доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В работе приняли участие Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Общий план строительства на сегодня выполнен на 97%, введено более 3 млн кв. м жилья.

Согласно сообщению, по коммерческому строительству сдано 92% от запланированного объема: это 109 многоквартирных домов общей площадью более 962 тысяч кв. м. По программе социальной ипотеки годовой план выполнен на 74%. Завершено строительство 38 домов суммарной площадью более 111 тысяч кв. м. По индивидуальному жилищному строительству сдано 1 млн 995 тысяч кв. м жилья, или 101% от плана.

Близится к завершению реализация государственных и республиканских программ по строительству социально-культурных объектов и модернизации инженерной инфраструктуры.

В программу поддержки жилищного строительства в текущем году входят 14 объектов. В работе остается один объект – строительство сетей водоснабжения в Высокогорском районе, выполнение по нему составляет 97%. За прошедшие две недели завершили объект в Рыбно-Слободском районе.

По отрасли «Образование» из 10 объектов текущего года в работе остаются три. Это школа в Казани, выполнение по которой оценивается в 82%, и два переходящих на следующий год детских сада в Пестречинском и Зеленодольском районах, выполнение по которым составляет 68% и 83% соответственно.

По отрасли «Культура» из 7 объектов в работе остаются 4, переходящие на следующий год. Это четыре детские школы искусств, реализуемые в рамках нацпроекта «Семья». Работы выполнены на 41%.

В сфере экологии продолжается рекультивация иловых полей в Казани в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Здесь закрыто 88% от плана.

Масштабные работы по обновлению общественных пространств в текущем году охватывают 51 территорию. На сегодняшний день остается благоустроить 6 объектов. Общее выполнение по программе составляет 98%.

Продолжаются работы по модернизации инженерных сетей в рамках 6 республиканских и 2 федеральных программ.

На текущей неделе завершили республиканскую программу обеспечения населения питьевой водой. За отчетный период сдан последний объект, расположенный в Арском районе.

Менее одного процента от общего плана работ остается завершить по программе модернизации очистных сооружений. В работе находится последний объект в Балтасинском районе. За прошедшие две недели завершили объект в Алькеевском районе республики.

По республиканской программе модернизации коммунальной инфраструктуры из 110 объектов не завершены 20. Общее выполнение составляет 90%. За прошедшие две недели работы завершены на 5 объектах в Нижнекамском, Кукморском районах и в Казани.

По федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» выполнено 99% от планового объема работ. В работе остаются 3 объекта в Набережных Челнах.

В рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» в работе остаются два объекта, расположенные в Буинском и Кукморском районах. Выполнение по ним оценивается в 98 и 99% соответственно. За прошедшие две недели завершены работы на объекте в Сабинском районе.

На сегодняшний день все социальные объекты теплом уже обеспечены. В части жилого фонда в работе остаются только 2 жилых дома, расположенных в Казани.

Также продолжается работа по получению паспортов готовности для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Срок ее завершения – до 1 ноября. На сегодня из 117 организаций соответствующие документы получили 98.

Следующим этапом работы является получение паспортов готовности муниципальными образованиями. Так, на сегодняшний день 11 районов республики их уже получили. Данную работу необходимо завершить до 20 ноября 2026 года.