Глава Минстроя РТ доложил о ходе капремонта социальных объектов по программам 2026 года

В Республике Татарстан по республиканским и федеральным программам 2026 года запланирован капитальный ремонт сотен социальных учреждений. О ситуации в строительной отрасли сегодня на совещании в Доме Правительства РТ, которое в режиме видео-конференц-связи провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин, доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, передает пресс-служба Раиса РТ.

В сфере образования в текущем году обновят 170 объектов. Из этого числа 63 являются общеобразовательными организациями, выполнение работ по которым достигло 10%, при этом в активной стадии ремонта находятся 55 зданий.

Министр уточнил, что ремонт школьных пищеблоков уже стартовал на двух объектах в Верхнеуслонском и Мамадышском районах, однако к основной массе работ планируется приступить с началом летних каникул. Готовность детских садов, по которым работы ведутся в 19 учреждениях, составляет 18%. Ремонт пяти ресурсных центров выполнен на 19%, а общежитий – на 11%, причем за отчетный период был завершен объект в Бугульминском районе.

Отрасль здравоохранения представлена 96 объектами. Из 33 запланированных фельдшерско-акушерских пунктов работы ведутся в 31, а общее выполнение составляет 27%. Ремонт 33 пунктов раздачи детского молочного питания выполнен на 45%, работы охватывают 21 объект. Также продолжается обновление 25 стационаров с выполнением 16%, при этом работы идут в 20 учреждениях. Из пяти запланированных поликлиник ремонт начат в трех.

В молодежной политике план включает 23 объекта. Капремонт восьми детских оздоровительных лагерей выполнен на 45%, а трех подростковых клубов – на 39%. Здания психолого-педагогической помощи готовы на 11%, а семь молодежных центров отремонтированы на 13%, работы ведутся на пяти из них.

В сфере культуры ремонт затронул 38 учреждений. В 19 из 22 запланированных домов культуры ведутся работы, выполнение составляет 15%. Пять детских школ искусств готовы на 5%, сейчас активная фаза идет в Буинском районе и Набережных Челнах. Остальные 11 учреждений отрасли отремонтированы на 11%.

По линии Министерства спорта из 25 объектов работы ведутся на пяти, выполнение составляет 8%. Министерство труда, занятости и соцзащиты реализует 28 объектов с готовностью 22%. Программа в отрасли экологии, включающая 25 объектов, выполнена на 30%.

Также реализуются отраслевые программы других ведомств. Ремонт семи зданий лесничеств выполнен на 36%, 23 пожарных депо – на 3%, причем завершен объект в Зеленодольском районе. Здания МВД готовы на 10%, работы идут в Лениногорске и Казани.

Капремонт зданий мировых судей выполнен на 12%, задействовано 10 объектов. Программы Министерства сельского хозяйства выполнены на 37%, завершены работы в Нижнекамском районе. В рамках прочих республиканских программ обновляются 76 объектов, включая здания исполкомов с готовностью 37%, архивов – 9% и Росгвардии – 2%.

Глава Минстроя РТ отдельно сообщил о программе капремонта многоквартирных домов, охватывающей 706 зданий в 42 муниципалитетах. План включает замену 99 лифтов в 44 домах в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском и Нижнекамском районах.

На сегодня подрядчики определены для 363 домов, в 92 из которых работы уже начались. Общее выполнение программы составляет 5%. По остальным объектам ведутся подготовительные работы. К работам приступят до конца апреля – по графику производства работ.