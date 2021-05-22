Глава Минстроя РТ доложил о реализации программ капремонта социальных объектов

На 99% выполнены строительно-монтажные работы по программе капитального ремонта зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия. Завершены 11 объектов, два остаются в работе. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщает министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин, передает пресс-служба Президента РТ.

Почти такие же показатели в части реализации программы капитального ремонта учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии. На данный момент готовы 10 объектов, работы продолжаются еще на двух. Работы выполнены на 96%. Что касается капитального ремонта зданий исполкомов поселений, то 10 объектов из 15-ти запланированных уже готовы, при этом работы на 5-ти вошли в финальную стадию. Строительно-монтажные работы также выполнены на 95%.

На объектах программы капитального ремонта подведомственных зданий Минлесхоза РТ объем выполненных строительно-монтажных работ составляет 85%. Всего таковых 27, из них 14 готовы. В работе пока остаются 13 помещений. Также программой капитального ремонта стационарных организаций социального обслуживания 2021 года предусмотрен ремонт 29-ти объектов. Несмотря на то, что 20 из них остаются в работе, объем строительно-монтажных работ закрыт уже на 69%.

Завершены 3 из 8 объектов республиканской программы капитального ремонта муниципальных архивов. В работе, соответственно, остаются 5 зданий. На сегодняшний день объем строительно-монтажных работ закрыт более чем на 63%. Помимо этого, по капитальному ремонту общеобразовательных школ работы выполнены на 55%. Так, завершен ремонт в двух школах. Более того, работы завершены в одной коррекционной школе. На трех других работы выполнены на 36%.

Продолжается реконструкция Сухаревской средней общеобразовательной школы в Нижнекамском районе Татарстана, на этом объекте работы выполнены на 24%. В 2021 году также планируется капитально отремонтировать 48 детских садов. На данный момент ремонт завершен в 5 из них. При этом работы по ремонту 21 детского сада выполнены практически на половину — 41% . В рамках той же программы в 2021 году должны быть отремонтированы 116 функциональных зон в общеобразовательных организациях.

Сейчас в работе у подрядчиков 67 подобных зон, они расположены в 26-ти муниципальных районах Татарстана. Уже завершены 49 из них. Строительно-монтажные работы выполнены на 71%. Программа капремонта учебных заведений включает в себя и организацию доступной среды в одной школе и трех детских садах. Все четыре объекта уже взяты подрядчиками в работу, которая к настоящему моменту выполнена на 35%.

В рамках программы капремонта стационаров запланированы к сдаче 20 зданий. На 12 из них работы выполнены на 45%. На 25% выполнены работы на одном объекте из 5-ти, включенных в программу капитального ремонта овощекартофелехранилищ.

Также на 53% закрыт объем работ на 8-ми спортивных объектах. На 7-ми площадках, на которых проходят строительные работы в рамках программы капремонта объектов управления Федеральной службы войск национальной гвардии, выполнение оценивается в 44%. При этом завершены 4 объекта программы.

Продолжается реализация татарстанской программы ремонта детских оздоровительных лагерей. Подрядчики активно работают в 5-ти объектах. Объем выполненных работ составляет 30%. По программе капитального ремонта многоквартирных домов в 2021 году капремонту подлежат 948 жилых зданий. По данным системы «Мониторинг жилищного фонда (МЖФ)» к настоящему времени освоено порядка 25% лимита программы — это 1 млрд 546 млн рублей.

В программу «Обеспечение населения питьевой водой» в этом году включены 127 объектов. Программа затрагивает все 45 муниципалитетов Татарстана. В Алькеевском и Тукаевском районах РТ работы полностью завершены. Еще в 33-х муниципалитетах республики они активно ведутся. Объем выполнения превысил 31%.

Что касается программы «Восстановления уличного освещения», то старт работам дан в 14-ти районах Татарстана, при этом 4 муниципалитета на этой неделе отчитались о выполнении программы.

По программе «Реконструкция, строительство сетей газораспределения, внутридомовых сетей газопотребления, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения» программные мероприятия начаты в 7-ми районах, объем работ закрыт на 21%. В рамках программы «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений» из 42-х районов, где запланированы мероприятия, работы ведутся в 13-ти.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Татарстана Рустам Минниханов. В совещании также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.