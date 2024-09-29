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Глава Минстроя РТ Айзатуллин рассказал о реализации нацпроектов в области строительства
В Татарстане реализация программ строительства идет полным ходом — готовые объекты сдаются каждую неделю. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства РТ.
Как сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана, Айзатуллин доложил о программах строительства социальных объектов и инженерной инфраструктуры. Так, по федеральной программе «Жилье» в работе остаются 4 объекта, выполнение по ним составляет 69%.
Из образовательных учреждений сегодня продолжаются строительно-монтажные работы по зданию для начальных классов в Кукморском районе (выполнение — 70%), по 6 детским садам (выполнение — 87%).
В области спорта в работе остаются 3 футбольных манежа (выполнение — 76%), одна универсальная спортивная площадка в Елабуге (выполнение — 98%). На текущей неделе по программе завершили один объект в Нижнекамске.
Кроме того, 76% составляет выполнение работ по строительству лыжно-роллерной трассы в городе Кукмор и административного здания существующего футбольного поля в поселке Апастово.
По линии молодежной политики из 6 детских оздоровительных лагерей в работе остаются четыре (выполнение — 57%).
На 58% выполнены работы по молодежному центру в пгт. Рыбная Слобода, строящегося по федеральной программе «Современный облик сельских территорий».
По трем объектам отрасли «Культура» выполнение составило 84%.
По объектам отрасли «Экология» на 94% выполнены работы по реконструкции биологических очистных сооружений; на 72% — по рекультивации иловых полей. На текущей неделе завершили работы по рекультивации земель, нарушенных нефтесодержащими загрязнениями, в селе Шемордан Сабинского района.
По благоустройству 64 общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» общее выполнение работ на сегодня составляет 90%. За прошедшие 2 недели завершено благоустройство 13 объектов в 11 муниципальных образованиях.
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