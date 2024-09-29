Глава Минстроя РТ Айзатуллин рассказал о реализации нацпроектов в области строительства

Марат Айзатуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

В Татарстане реализация программ строительства идет полным ходом — готовые объекты сдаются каждую неделю. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства РТ.

Как сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана, Айзатуллин доложил о программах строительства социальных объектов и инженерной инфраструктуры. Так, по федеральной программе «Жилье» в работе остаются 4 объекта, выполнение по ним составляет 69%.

Из образовательных учреждений сегодня продолжаются строительно-монтажные работы по зданию для начальных классов в Кукморском районе (выполнение — 70%), по 6 детским садам (выполнение — 87%).

В области спорта в работе остаются 3 футбольных манежа (выполнение — 76%), одна универсальная спортивная площадка в Елабуге (выполнение — 98%). На текущей неделе по программе завершили один объект в Нижнекамске.

Кроме того, 76% составляет выполнение работ по строительству лыжно-роллерной трассы в городе Кукмор и административного здания существующего футбольного поля в поселке Апастово.

По линии молодежной политики из 6 детских оздоровительных лагерей в работе остаются четыре (выполнение — 57%).

На 58% выполнены работы по молодежному центру в пгт. Рыбная Слобода, строящегося по федеральной программе «Современный облик сельских территорий».

По трем объектам отрасли «Культура» выполнение составило 84%.

По объектам отрасли «Экология» на 94% выполнены работы по реконструкции биологических очистных сооружений; на 72% — по рекультивации иловых полей. На текущей неделе завершили работы по рекультивации земель, нарушенных нефтесодержащими загрязнениями, в селе Шемордан Сабинского района.

По благоустройству 64 общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» общее выполнение работ на сегодня составляет 90%. За прошедшие 2 недели завершено благоустройство 13 объектов в 11 муниципальных образованиях.