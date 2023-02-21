Глава Минстроя России о послании Путина: «Работы очень много, но это хорошо»

Реализация положений послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию потребует очень много работы от органов власти разного уровня.

Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, комментируя впечатления от речи главы государства представителю Республиканского агентства «Татмедиа» в Москве Дине Газалиевой.

«Работать, работать и работать. Задач очень много. Надо, чтобы каждый муниципалитет, каждый регион, федеральные органы исполнительной власти консолидированно выполняли задачи — те, которые уже прописаны, и те, которые мы сегодня услышали в послании. <…> это тоже будет организовано в нормативные акты, документы», — пояснил министр.

«И самое главное — победа возможна только, когда идет командная работа. И в этом плане мы, конечно, всегда успешно смотрим в будущее, то есть с оптимизмом смотрим в будущее», — добавил Файзуллин.

«Это те действия, которые уже Правительство осуществляло, федеральные министерства совместно с регионами… Утверждена стратегия развития строительного комплекса, пятилетняя утверждена комплексная программа строительства практически на днях, и определены все базовые параметры всего капитального строительства на пятилетку», — перечислил глава Минстроя моменты, связанные с работой его ведомства.

«Это серьезный очень, практически весь 2022 год разрабатываемый документ. <…> Все, все структуры абсолютно отработали комплексную программу. Это тоже надо реализовывать, надо дорабатывать и сокращать инвестиционно-строительный цикл. Поэтому работы очень много, но это хорошо», — заключил Ирек Файзуллин.