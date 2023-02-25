Глава Минстроя рассказал, когда начнется модернизация коммунальных сетей в России

В России разрабатывают комплексные программы модернизации коммунальной инфраструктуры – работы по этому направлению могут закончиться до конца февраля. Об этом министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин рассказал в «Интервью без галстука», размещенном на сайте Татарстан-24.

«В соответствии с поручением Правительства уже завершается разработка комплексных программ модернизации коммунальной инфраструктуры. Я думаю, что к 1 марту мы будем иметь комплексную программу по всем регионам с объемом финансирования федеральных средств на 2023 год – 30 млрд, в 2024 году – 100 млрд, прогноз на 2025 – 150 млрд», – рассказал глава министерства.

Он пояснил, что разделение средств происходит из расчета 60/40, из которых 40% – это региональные средства. 90% финансирования направят на ремонт труб, 10% – на очистные сооружения. Файзуллин также пояснил, что в этой программе нет доли населения.