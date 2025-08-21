Глава Минстроя РФ отметил важность проектов СИБУРа для технологического суверенитета

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин оценил важность инвестиционных проектов СИБУРа для технологического суверенитета страны. Глава ведомства ознакомился с ходом реализации на стенде СИБУРа на всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».

В качестве примера комплексной работы директор дивизиона «Инженерная и дорожная инфраструктура» СИБУРа Руслан Хайруллин привел Нижнекамск. Это одна из основных точек реализации масштабной инвестиционной программы СИБУРа.

В частности, министр проявил интерес к работе нового олефинового комплекса ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме» (входит в СИБУР). В январе этого года на ЭП-600 были получены первые тонны этилена. В связке с этиленником СИБУР реализует комплекс проектов, направленных на импортозамещение широко востребованных современных синтетических материалов, в том числе полистирола и АБС-пластиков.

На основе продукции ЭП-600 также будет производиться гексен. Этот продукт будет использоваться для производства востребованных марок полиэтилена с улучшенными свойствами, например, для выпуска полиэтиленовых труб высокого качества, высокопрочных пленок для выдувной тары, в медицине и в других отраслях.

Глава минстроя РФ положительно оценил проекты компании, направленные на импортозамещение и развитие технологического суверенитета страны.

«Строительная отрасль является одной из наиболее динамично развивающихся областей в отечественной экономике. Сейчас крайне важно обеспечить своевременное внедрение инноваций в стройкомплексе и его технологический суверенитет. Проекты СИБУРа на «Нижнекамскнефтехиме» по производству этилена и гексена способствуют замещению химической продукции, которая ранее закупалась за рубежом, и открывают новые перспективы в том числе для развития строительного комплекса и модернизации ЖКХ», – отметил Ирек Файзуллин.

Форум «Развитие малых городов и исторических поселений» проходит в Казани с 20 по 21 августа. Его организаторы – минстрой РФ и правительство Татарстана. В этом году в конкурсе проектов благоустройства малых городов впервые участвуют населенные пункты, поселки городского типа и города с населением до 300 тыс. человек. Итогом форума станет награждение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В конкурсе примут участие более 100 экспертов и 1,5 тысячи участников.