Глава Минстроя РФ оценил потенциал Строительной недели БРИКС

Ирек Файзуллин в 2024 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в интервью изданию Всеоостройке.рф прокомментировал проходящую в Казани первую Строительную неделю БРИКС.

«Строительная неделя БРИКС <...> охватывает, конечно, и жилищное строительство. Мы сегодня посмотрели комплексы, которые реализуются. Здесь представлены и производители строительных материалов, и наука, строительные вузы, проходят мероприятия Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, организованные вместе с Республикой Татарстан», – заметил он.

Руководитель федерального Минстроя также поздравил всех «с таким большим событием» и пожелал успехов как организаторам, так и всем участникам. «<...> это возможность показать себя, поделиться опытом, который есть у регионов и застройщиков, и в дальнейшем получить результаты и в бизнесе, и в управлении», – пояснил Файзуллин.

Подробнее о Строительной неделе БРИКС можно прочитать в материале «Татар-информа».