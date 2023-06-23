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Глава Минстроя РФ обсудил с мэром Челнов ключевые городские стройки
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин обсудил с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» и ключевые стройки Автограда. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба федерального ведомства.
В ходе встречи было отмечено, что жители Челнов приняли активное участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Более 11 тыс. горожан проголосовали за продолжение благоустройства парка «Прибрежный» в 2024 году.
По программе «Стимул» в Автограде продолжается строительство улицы Магистральная, которая станет продолжением одного из главных автомобильных проездов города — Московского проспекта.
При этом для обеспечения транспортной доступности перед строительством дороги возведут мостовой переход через реку Челну.
Кроме того, министр и мэр затронули тему строительства в Набережных Челнах социально-культурных объектов, отмечают в ведомстве.
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