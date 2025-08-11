Глава Минстроя РФ Файзуллин посетит молодежный форум в Казани

Фото: Минстрой РФ

С 19 по 21 августа 2025 года в Казани пройдет II Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда», организованный Минстроем РФ и правительством РТ и при поддержке института развития ДОМ.РФ и общероссийской организации «Городские реновации». Почетным гостем Форума станет глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, сообщили организаторы мероприятия.

«Уверен, форум станет уникальной площадкой для генерации новых идей, направленных на создание комфортной городской среды, а результаты вашего участия будут иметь долгосрочный эффект. Первый Молодежный форум по благоустройству состоялся, и его можно считать успешным, a значит, будет и второй», – сказал министр.

Форум пройдет в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» и соберет более 400 студентов и молодых специалистов в области градостроительства, архитектуры, дизайна и цифровых технологий из 89 регионов России. Он уже зарекомендовал себя как уникальная платформа для генерации передовых идей, проектных решений и карьерных возможностей для молодежи, вовлеченной в развитие городов. Основная цель — создать условия для профессионального и творческого самовыражения молодых участников, а также сформировать их представление о карьерных возможностях в сфере благоустройства.

В течение трех дней участников ожидает насыщенная просветительская программа: более 30 мероприятий — пленарные заседания, экспертные дискуссии, выставочные экспозиции, проектные сессии, а также нетворкинг и встречи с ведущими экспертами отрасли. Работу организуют по четырем тематическим трекам:

Интенсив «Энергия города»

Пространство, где молодые урбанисты, архитекторы и активисты предлагают решения для развития территорий. Здесь идеи становятся проектами, а проекты — частью Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства.

Лаборатория «Городские медиа»

Лаборатория, в которой молодые авторы, активисты и городские энтузиасты создают свои первые медиапроекты о городской жизни, небезразличных людях и трансформациях, которые не всегда видны, пока о них не рассказали.

Мастерская «Фиджитал-урбанистика»

Образовательный модуль, где молодые урбанисты, дизайнеры и технологические энтузиасты учатся преобразовывать городскую среду через синтез цифровых инструментов и реальных интервенций.

Программа «Профессиональная траектория»

Открытая площадка для диалога, где участники вместе ищут пути развития малых городов. Здесь рождаются проекты, творческие коллективы и карьерные возможности — через обмен идеями, живой нетворкинг и встречи с ключевыми работодателями региона.

Регистрация на II Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда» открыта до 15 августа 2025 года по ссылке.

видео: организаторы мероприятия