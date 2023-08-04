Глава Минстроя Татарстана: Конкурс «Лучший сметчик» стал брендом республики

Фото: © Ринат Исмагилов / «Татар-информ»

Всероссийский конкурс «Лучший сметчик» стал брендом и гордостью Татарстана. Об этом министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин заявил в финале состязания, который проходил в Казани с 2 по 4 августа.

«В этом году конкурс отмечает свой юбилей, проходит в новом, обновленном формате. За эти 10 лет он стал брендом, гордостью республики. Строительная отрасль Татарстана объединяет тысячи профессионалов, представителей самых разных специальностей. Наша республика действительно много строит», – сказал министр.

Награждение участников и призеров конкурса состоялось в ИТ-парке имени Башира Рамеева. Финалистами стали Татьяна Петренко, Яна Антонова и Наиля Перова. Они представят команду республики в Санкт-Петербурге на Третьем Международном строительном конкурсе.

От имени строительного комплекса Республики Татарстан министр выразил благодарность конкурсантам, а также поздравил их с наступающим Днём строителя.

К гостям и участникам также обратились председатель Правления Ассоциации экспертиз России Леонид Ставицкий, руководитель Центра компетенций образовательной деятельности Минстроя России Ирина Минина, которая передала приветственное слово министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина.

«Коллеги, ваша профессия важна и востребована, результат работы сметчиков определяет экономическую эффективность строительного проекта. Ваш труд, внимание к деталям и аналитические навыки способствуют оптимизации бюджета и затрат на строительство. Сегодня Минстрой России работает над реформой ценообразования в отрасли. Переход на ресурсно-индексный метод позволит повысить достоверность сметы, а также обеспечить её прозрачность и максимальное соответствие рыночным показателям. Уверен, что участники конкурса покажут высокий уровень профессионального мастерства», – отметил в приветствии Файзуллин.

Конкурс «Лучший сметчик» в Республике Татарстан проводится ежегодно с 2014 года. Принять участие в нем может любой практикующий специалист, имеющий знания в области ценообразования и сметного нормирования в строительной отрасли.