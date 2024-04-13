Глава Минстроя Ирек Файзуллин оценил паводковую обстановку в Кургане

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и губернатор Курганской области Вадим Шумков совершили объезд Кургана. Министр оценил текущую паводковую ситуацию в городе и ход подготовительных работ, в том числе в части укрепления защитных сооружений. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

Ирек Файзуллин положительно высказался о проведенной местными властями работе, отметив, что «очень много превентивно отработано командой губернатора».

«Это важно, потому что всегда последствия преодолевать сложнее. Область будет поддержана со всех направлений и в том числе федеральными органами исполнительной власти. Соответствующие поручения Президента [Владимира Путина] и Председателя Правительства [Михаила Мишустина] уже есть», — подчеркнул министр.

Он провел совещание по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья в регионе.

Фото: телеграм-канал Кабмина.