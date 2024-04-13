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Глава Минстроя Ирек Файзуллин оценил паводковую обстановку в Кургане
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и губернатор Курганской области Вадим Шумков совершили объезд Кургана. Министр оценил текущую паводковую ситуацию в городе и ход подготовительных работ, в том числе в части укрепления защитных сооружений. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.
Ирек Файзуллин положительно высказался о проведенной местными властями работе, отметив, что «очень много превентивно отработано командой губернатора».
«Это важно, потому что всегда последствия преодолевать сложнее. Область будет поддержана со всех направлений и в том числе федеральными органами исполнительной власти. Соответствующие поручения Президента [Владимира Путина] и Председателя Правительства [Михаила Мишустина] уже есть», — подчеркнул министр.
Он провел совещание по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья в регионе.
Фото: телеграм-канал Кабмина.
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