Глава Минстроя доложил об итогах реализации нацпроектов в Татарстане за 2021 год

В Татарстане выполнены все мероприятия по программе обеспечения жильем отдельных категорий граждан, куда были включены 739 семей-получателей. Об этом глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин сообщил на субботнем совещании в Доме Правительства, сообщает пресс-служба Президента республики.

Министр напомнил, что по 12 федеральным программам шести национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, в республике строится и ремонтируется 102 объекта.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» работы шли по четырем федеральным программам. Возведены одна школа и три детсада, наружные сети водоснабжения и три автодороги в жилых комплексах. В ЖК «Светлая Долина» проведены работы по реконструкции очистных сооружений, работы в жилом комплексе «Усадьба Царево» переходят на 2022 год.

Что касается жилищного строительства, плановые показатели по вводу жилья на 2021 год выполнены в полном объеме. При плане в 2 млн 670 тыс. квадратных метров фактические цифры составляют 2 млн 682 тыс. 780 кв. м.

По программе «Формирование комфортной городской среды» велось благоустройство 49 общественных пространств, 13 выполнены на республиканские средства. Все 62 объекта завершены.

По федеральной программе «Чистая вода» построена станция водоподготовки в пгт Васильево.

Благодаря проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» из девяти помещений переселены 36 человек по этапу 2020 года, 212 человек из 77 аварийных помещений — по этапу 2021-го.

В федеральную программу «Оздоровление Волги» (входит в нацпроект «Экология») включено три объекта. Строительство биологических очистных сооружений в селе Кощаково завершено, два объекта — реконструкция БОС и рекультивация иловых полей в Казани — переходят на будущий год. По программе «Чистая страна» рекультивировано две свалки, работы по Самосыровскому полигону в Казани переходят на следующий год.

По нацпроекту «Демография» работы осуществлялись в рамках двух федеральных программ. На сегодня по 7 возведенным детсадам получены разрешения на ввод в эксплуатацию, по шести ведется работа с Инспекцией Госстройнадзора по оформлению заключения о соответствии. Также построен универсальный спортзал в Кукморе и завершена поставка оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Казани. Строительство крытого катка с искусственным льдом в пгт Алексеевское переходит на 2022 год.

По нацпроекту «Здравоохранение» построен один из крупнейших в Поволжье Центр детской онкологии, гематологии и хирургии.