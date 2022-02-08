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Строительство
8 февраля 2022  18:05
Александр Хевронин

Глава Минстроя РТ: Без привлечения иностранцев кадровый голод в отрасли не утолить

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Наблюдаемый в строительной отрасли кадровый голод вынуждает балансировать между подготовкой местных работников и привлечением иностранных граждан. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на итоговом заседании коллегии возглавляемого им ведомства.

«Без привлечения иностранных специалистов кадровый голод не утолить. По информации Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, в 2021 году официально в строительной отрасли были заняты 28 180 иностранных граждан», — отметил докладчик.

Министр добавил, что все иностранные рабочие имеют разрешения на работу и временное проживание, а также осуществляют трудовую деятельность на основании договоров.

#Минстрой рт #иностранные граждане #итоговая коллегия
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