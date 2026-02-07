Глава Минспорта Дегтярев отметил значение зимних видов спорта для России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зимние виды спорта остаются одними из самых популярных в России и имеют особое значение для страны. Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

7 февраля в России отмечают День зимних видов спорта. Этот праздник был учрежден в 2015 году, через год после Олимпийских игр в Сочи, по предложению Олимпийского комитета страны. На Играх в Сочи российская сборная показала одни из лучших результатов в своей истории, а организация соревнований получила высокие оценки участников.

«Зима и снег – визитная карточка нашей страны, в большинстве регионов минусовая температура держится больше полугода, поэтому зимние виды спорта у нас особенно любят», – подчеркнул глава профильного ведомства.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дегтярев напомнил, что Россия имеет богатую историю зимнего спорта. Так, прообраз современных коньков появился еще во времена Петра I, а первая золотая олимпийская медаль по фигурному катанию была завоевана российским спортсменом Николаем Паниным-Коломенкиным в 1908 году.

«Наша сборная была и остается одной из сильнейших в мировом хоккее, фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне и других зимних видах <…> Президент России Владимир Владимирович Путин назвал День зимних видов спорта общенародным, ведь в России тысячи людей с удовольствием катаются на лыжах и коньках, играют в хоккей, и именно из любительского спорта выросли многие наши прославленные чемпионы», – сказал министр.

Дегтярев также сообщил, что в России развиваются 14 олимпийских зимних видов спорта, которыми занимаются более 2,5 млн человек. С 1994 по 2022 год на зимних Олимпийских играх российские спортсмены завоевали 164 медали, включая 50 золотых.

Для дальнейшего развития отрасли сформирован комплексный план: в 2026 году запланировано проведение 1,4 тыс. спортивных мероприятий, охватывающих все уровни – от региональных турниров и массовых фестивалей до 65 чемпионатов России и 112 международных стартов.