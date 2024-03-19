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Глава Минсоцтруда Татарстана Эльмира Зарипова выступит в прямом эфире
В среду, 20 марта, министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова выступит в прямом эфире Центра управления региона. Она расскажет о мерах поддержки, которые оказываются татарстанским семьям по линии ведомства, зарплатных предложениях на рынке труда и механизмах по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.
Трансляция будет доступна по ссылке. Ее начало запланировано на 15.00. Вопросы спикеру можно оставить в комментариях, сообщают организаторы.
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