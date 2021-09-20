Глава Минсоцразвития Афганистана поддержал изучение татарского и русского языков

Глава Министерства социального развития Исламского Эмирата Афганистан Махмудуло Хак Ахади в ходе рабочей встречи с директором представительства казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман Мухаммадом Юсуфом Шинвари высказался за сохранение и развитие на территории Афганистана татарского и русского языков.

«Афганистан должен стать домом мира и добра, развивающим языки и культуру. Мы хотим построить процветающую страну на основе исламских ценностей», — заявил Махмудуло Ахади.

Также на встрече обсуждались вопросы гуманитарных программ, поддержки общины афганских татар и студентов российских вузов.

Кроме того, глава Министерства социального развития проявил интерес к опыту Татарстана в плане мирного сосуществовании представителей различных конфессий и национальностей.